《全球市场》亚股上扬，受美国就业增长憧憬提振

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
欧元兑美元守在一周高点附近，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示欧元区没有陷入通缩。
不过他也警告欧元区经济仍有下行风险，并承认新兴市场动荡可能殃及欧元区。他的表态令市场警惕欧洲央行可能在3月采取行动。
欧元兑美元 报1.3592美元，周四最高触及一周以来高点1.3619美元。
风险人气改善，推动日圆从高点进一步回撤。本周稍早时，因对新兴市场的担忧盛行，日圆曾创下10周高点。
美元兑日圆 报102日圆，脱离周四创下的低点100.755日圆。(完) (编译 许娜/田建华/李婷仪/高琦/朱晓军；审校 李春喜/张若琪/张明钧/艾茂林/龚芳)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT