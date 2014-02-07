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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 11:35 BJT

《全球市场》亚股上扬，受美国就业增长憧憬提振

欧元兑美元守在一周高点附近，欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周四表示欧元区没有陷入通缩。

不过他也警告欧元区经济仍有下行风险，并承认新兴市场动荡可能殃及欧元区。他的表态令市场警惕欧洲央行可能在3月采取行动。

欧元兑美元 报1.3592美元，周四最高触及一周以来高点1.3619美元。

风险人气改善，推动日圆从高点进一步回撤。本周稍早时，因对新兴市场的担忧盛行，日圆曾创下10周高点。

美元兑日圆 报102日圆，脱离周四创下的低点100.755日圆。(完) (编译 许娜/田建华/李婷仪/高琦/朱晓军；审校　李春喜/张若琪/张明钧/艾茂林/龚芳)
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