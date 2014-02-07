台湾债市：RP利率渐往低端靠拢，资金回流速度加快

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北2月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五稳中渐往区间低位靠拢。农历年后资金回流的速度逐步加快，来自投信、寿险、银行及个人户的资金去化需求今日同步浮现，但RP市场券源供给有限，难以去化大额资金，繁忙电话询券过程中新承作交易仍少之又少。
市场交易人士指出，今日不仅投信年后申购款增加快速，平日较少在RP市场活跃的银行，因年后回流资金扩增不少，今日也加入市场询券的战局，令区间低位利率的成交增加，宽松的资金水位料一路延续至下周。
〞下周一定有人将利率往下测试，但能不能成功就打上问号。〞一位证券商交易员说。
另位票券商交易员指出，前两日投信及寿险仍十分抗拒低位利率，但今日钱多券少益发严重，已感受到客户端渐能接受低位利率，不必多花唇舌说服，态度转为干脆，成交顺畅。
证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，30天公司债RP利率主要交投在0.66%-0.67%，0.66%成交增多。
主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%，利率有微幅下滑压力。极短天期利率则低见0.46-0.48%。
2月公司债发行屈指可数，目前暂有中国输出银行12日将发行20亿台币金融债、爱地雅 13日及14日共发行3亿台币可转换公司债，及统一 18日发行36亿台币公司债。
2月公债发行则有14日的五年公债估400亿台币、26日30年公债估300亿台币。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT