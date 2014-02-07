台湾债市：RP利率渐往低端靠拢，资金回流速度加快

路透台北2月7日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五稳中渐往区间低位靠拢。农历年后资金回流的速度逐步加快，来自投信、寿险、银行及个人户的资金去化需求今日同步浮现，但RP市场券源供给有限，难以去化大额资金，繁忙电话询券过程中新承作交易仍少之又少。

市场交易人士指出，今日不仅投信年后申购款增加快速，平日较少在RP市场活跃的银行，因年后回流资金扩增不少，今日也加入市场询券的战局，令区间低位利率的成交增加，宽松的资金水位料一路延续至下周。

〞下周一定有人将利率往下测试，但能不能成功就打上问号。〞一位证券商交易员说。

另位票券商交易员指出，前两日投信及寿险仍十分抗拒低位利率，但今日钱多券少益发严重，已感受到客户端渐能接受低位利率，不必多花唇舌说服，态度转为干脆，成交顺畅。

证券商10天期公债的附买回利率成交区间0.56-0.57%，30天公司债RP利率主要交投在0.66%-0.67%，0.66%成交增多。

主要大型票券商10天公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天内公司债附买回利率则成交在0.50-0.57%，利率有微幅下滑压力。极短天期利率则低见0.46-0.48%。

2月公司债发行屈指可数，目前暂有中国输出银行12日将发行20亿台币金融债、爱地雅 13日及14日共发行3亿台币可转换公司债，及统一 18日发行36亿台币公司债。