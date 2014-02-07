中国货币市场：节后首日利率多小幅波动，惟七天品种需求有增无减

路透上海2月7日 - 马年春节后首个交易日，中国银行间市场周五质押式回购加权利率多 波动不大，惟七天期限品种需求较大，涨幅逾40个基点(bp)。交易员表示，春节后首个交易日各期限品种均成交不多，除七天期限资金供不应求，因下周公开市场逆回购到期量陡增施压。

“今天资金还可以，隔夜均衡，其他期限比较清淡，不少券商要借3天，因为周末他们不上班，”上海一银行交易员称，“七天资金涨的多些，出的机构也不多，下周(逆回购)到期量太大了”。

据路透测算，下周（2月10日-2月14日），公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。

节前最后一周，央行公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元人民币，连续两周净投放。

“看央行了，下周不续(逆回购)麻烦，可能还是会少量投放一点的，”上述交易员称，不过也会有节假日的现金漏损回流。

针对美联储QE再减对货币市场的影响，上海另一银行交易员称，“暂时影响还不明显，长期的影响肯定是有的，主要通过外汇占款来传导，若未来外汇占款减少，资金肯定会收紧。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月29日宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

北京时间11:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2703 4.2719 -0.16

七天 5.4223 4.9887 +43.36

14天 5.6605 5.6280 +3.25

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.8000 2.3050 +349.50

七天 5.0200 0.0100 +501.00

14天 5.0600 1.5000 +356.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.3300 4.4400 -11.00

七天 5.4100 4.9800 +43.00

14天 5.6600 5.7300 -7.00

Shibor

其中:隔夜 4.2700 4.4350 -16.50

七天 5.4090 4.9830 +42.60

三个月 5.6000 5.6000 +0.00