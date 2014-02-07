中国债市动态：利率债中长端收益率微降，节后首个交易日交投仍偏淡

路透上海2月7日 - 农历春节后首个交易日，中国银行间债市早盘利率债中长端收益率微幅下行。交易员称，此前公布的PMI先行指标显示，经济回升动能持续放缓，利好现券；但投资者对节后央行操作动向及资金走向观望心态较重，总体交投偏淡。

“利率(品种)中长期(收益率)下了3-5个(基)点，短端变化不大，信用成交比较零散，受PMI指数影响。”上海一大型券商交易员称。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。

上述交易员指出，“节后还有很多人没开工，总体成交量不大，不过从目前的成交利率来看，还不赖，看下周吧，如果资金利率一直高位，债券收益率难以持续下行。”

广发银行交易员吴思捷则指出， 节后现金应会逐步回流至银行体系，总体资金面应该偏宽松，但下周公开市场到期量比较大，“市场也有一些担忧，要看(央行)是否会续作逆回购以及现金回流的速度。”

剩余期限约9.54年的国债130018券最新成交价对应收益率 为4.4650%，春节休市前尾盘报4.5083%。1月31日至2月6日为中国春节假期，各金融市场均休市。

数据显示，下周央行公开市场将有4,500亿元人民币的逆回购到期。

而资金方面，银行间市场质押式回购加权利率多 波动不大，惟七天期限品种需求较大，涨幅逾40个基点(bp)。