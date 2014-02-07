中国汇市：人民币早盘续跌刷新年内低位，主要受节后客盘购汇驱动

* 人民币兑美元即期早盘刷新年内低位

* 主要受春节后客盘购汇影响

* 基本面未变，短线料难有大幅波动

路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周五早盘随中间价下跌，在春节假期后首个交易日续创年内低位，不过交易人士认为这主要是节假日因素导致，与新兴市场货币大跌关系不明显。

交易员表示，今日走势主要受节后客盘购汇驱动，尽管近期部分新兴市场货币大跌，但人民币基本面未变，短期内汇价出现大幅波动的可能性较小。

“今天这样走可能是有一些客盘购汇，从以往经验看，每年假期后都会出现一波客盘购汇行情。”一国有大行的交易员表示。

他并称，随着节后企业逐渐开工，过几天可能逐渐有一些企业结汇盘进来，整体看人民币即期短线仍将维持相对均衡的走势。

针对近期部分新兴市场货币兑美元大幅下跌，市场人士表示，由于市场相对分离，其对境内人民币走势并无实质影响，主要还是在心理情绪方面。

北京时间12:03，人民币兑美元即期报6.0632元，上日收报6.06元，稍早最低探至6.0645元，再创年内最低位。今日人民币兑美元中间价 为6.1089元，上日中间价为6.105元。

全球市场方面，美元周五在亚洲市场早盘略微下跌，投资者谨慎地等候美国周五的非农就业报告出炉，以寻觅美国就业市场和整体经济形势的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1160/90，上日尾盘为6.113。

北京时间12:03，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0310/40元，上一交易日尾盘报6.024元。

中国外汇管理局周五公布初步数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差3,054亿元人民币（折合498亿美元），资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差4,963亿元人民币。

汇丰(HSBC)/Markit联合公布，中国1月服务业采购经理人指数(PMI) 为50.7，为2011年8月以来最低位，受新业务扩张步伐放缓及国内外需求疲弱拖累。这与稍早公布的官方非制造业PMI回落趋势一致，显示全球第二大经济体的经济增长步伐仍在放慢。