日本金融：日本投资者加速卖出海外债券，未理会新兴市场震荡

“很少有日本投资者认为债券收益率将进一步下滑。因此近期公债价格上涨给他们出脱仓位创造了良机，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido表示。

美国10年期公债收益率(殖利率) 本周稍早最低跌至2.57%，今年初曾升至两年高点3%以上。

不过，很多投资者预计新兴市场跌势将很快消退，全球经济也将稳步增长，从而推高全球债券收益率。

季节性因素也被视为引发大规模卖盘的一大推手，因下个月底将迎来日本财年结算，投资者在此之前平仓。

“我认为这更多是受季节性因素而非对外国资产看法的影响，不过资金流出也许与新兴市场和美联储缩减购债政策的不确定性有关，”PineBridge Investments日本固定收益主管Tadashi Matsukawa表示。

的确，市场人士表示，仅仅一个月前还在为如何控制债券资产亏损而搔首抓腮的投资者，把这次上涨看作是在财年结算前止损、甚至是锁定些许获利的最后一次机会。

不过一些分析师认为，部分卖盘可能是受避险情绪推动，因为寿险商等投资者在没有外汇对冲的情况下增加了对外国债券的投资。

“日本投资者非常谨慎，他们正试图降低风险。我认为这就是此数据所反映的信息，”花旗集团资深日债策略师Maki Shimizu表示。(完) (编译 田建华/朱晓军；审校 徐文焰/许娜)