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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 12:39 BJT

香港股市：中国股市长假后首日开盘下跌，港股连涨第二日

恒生指数 上涨0.8%至21,589.92点。恒生国企指数 亦涨0.8%。本周以来两股指已分别下跌2%和2.1%。

联想 跌0.4%，此前香港联交所资料显示，谷歌 于1月30日在场外买入了逾6.183亿股联想集团股份，涉资7.5亿美元。

亚洲最大炼油商--中国石化 跌2.2%，此前遭投行美银美林大幅调低目标价。

伯明翰环球 恢复交易后暴跌35.1%，周三该公司执行董事辞职。(完)
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