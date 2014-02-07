香港房地产：12月整体私人住宅楼价按月近持平，租金回软--政府数据

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港2月7日 - 香港差饷物业估价署周五发表的最新数据，去年12月全港整体私人住宅楼价按月大致持平，当月租金亦录得自同年3月以来首次环比下跌，按月回软0.64%。
数据显示，2013年全年整体住宅楼价累计上涨7.7%，其中以面积最小的A类住宅（实用面积40平方米以下）升幅最大，达8.7%，B、C类住宅（实用面积40-69.9平方米、70-99.9平方米）升幅分别为7.5%和4.2%。至于大面积的D类住宅（实用面积100-159.9平方米）全年楼价涨1.1%，E类住宅（实用面积160平方米以上）楼价则跌近2%。反映在政府楼市辣招调控下，以投资者/投机者主导的豪宅市场受较大影响，而刚性需求则成为中小型住宅的有力支持。
于12月份，除D类住宅楼价按月微跌0.17%外，其余四类面积住宅楼价按月均持平。
租金方面，12月五种面积类别住宅的租金几乎全线回落，其中A、B、C类住宅的租金跌幅超前大单位，分别按月回软0.3%、0.83%和1%。至于D、E类豪宅月内租金按月分别为跌0.28%和持平。去年全年整体私人住宅租金累计升幅为3.4%。
政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据1月20-26日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报117.56点，按周和按月分别跌0.54%和1.27%。
差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于12月份的回报率分别为3.2%、2.9%、2.6%、2.4%和2.2%。
在私人住宅落成量方面，至12月底落成量为8,254个，只及全年预测13,551个的61%。（完）
欲浏览政府发布于网页的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪；审校 林高丽)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT