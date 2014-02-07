路透调查：澳元和新西兰元料进一步下跌，反映美元将受美联储政策提振的预期

路透悉尼2月7日 - 分析师进一步下调了澳元和新西兰元的预估汇价，某种程度上反映了美国联邦储备理事会(美联储, FED)缩减刺激计划将提振美元的预期。

51位受访分析师预计澳元将在一个月内逐步跌至0.8800美元，一年后将触及0.8500美元。分析师预估的分布区间很宽，一年后汇价预估值最低0.7500，最高有0.9700美元。

不过，该调查是在澳洲央行今年首度政策检视之前进行的。

澳洲央行周二维持指标利率在2.5%不变，但放弃了宽松立场，也减轻了口头压低澳元的力道。

银行间利率期货<0#YIB:>暗示，未来几个月降息的可能性只有10%。

政策转向帮助提振澳元，最新上涨0.02美元至0.8950美元。2013年澳元下跌了约14%，主要是由于美国经济前景改善和新兴市场近来卖压沉重，特别是阿根廷和土耳其。

市场通常使用澳元最为对冲发展中经济体疲弱或押注其成长的代理货币。

投资者青睐做多澳元且做空美元已有一段时日，但目前随着投机客大量做空澳元，投资风向已经改变。澳元上月一度跌至0.8660美元，是2010年中期迄今最低。

47位受访分析师参与的调查显示，新西兰元 三个月后料在0.8200美元，一年后料在0.8000美元。但分析师看法很分歧，预估最低和最高值分别在0.6500美元和0.8700美元。

该调查也是在澳洲央行公布政策决定前进行的。