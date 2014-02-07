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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 13:32 BJT

澳洲股市：受大型银行股及矿业股提振收高，然周线连五跌

路透悉尼2月7日 - 澳洲股市周五上涨0.7%，受大型银行股及矿业股提振，投资人静待美国就业报告，该报告将形成后续风险偏好的基础。

澳股指标S&P/ASX 200指数 涨升35.1点至5,166.5点，然本周周线仍下滑0.5%。该指标股指受新兴市场疑虑和美国增长前景不稳的打压，已连五周下跌。 (完)
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