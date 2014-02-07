香港个股：蓝鼎国际与新加坡云顶合建韩国综合度假村，总投资22亿美元

路透香港2月7日 - 蓝鼎国际 周五称，联同新加坡云顶 合建韩国综合度假村项目，总投资22亿美元。

蓝鼎国际与新加坡云顶在一份声明称，两间公司将共同拥有、管理及营运有关项目，预计自2017年开始逐步开业。

该项目位于韩国济州岛，占地230万平方米，将发展为世界级大型主题乐园度假村，项目包括酒店、赌场、购物及娱乐场所、度假村及别墅等。

新加坡云顶为东南亚最大赌场集团--云顶 旗下企业。

蓝鼎国际前身为嘉辉化工，去年获得安徽房地产商蓝鼎控股集团创办人兼董事会主席仰智慧入股后，现专注于物业发展业务。其股份今早停牌，前收市价报0.63港元。

蓝鼎集团亦为深圳上市公司湖北蓝鼎控股股份 的主要股东。（完）