台湾股市：随亚洲股市连续第二日反弹，下周料陷入震荡

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透台北2月7日 - 台湾股市周五连续第二日反弹收高，但在8,400点季线前止步。分析师表示，主因美股强劲上扬带动亚洲股市反弹。大盘指数一度突破8,400点关卡，但因追价力道不足而收敛涨幅，下周料将陷入震荡走势。
台湾加权股价指数 收高0.92%至8,387.35点；成交初值 为958.47亿台币，上日修正后为1,043.84亿。
兆丰投顾一不愿具名分析师表示，台股虽连续两日弹升，但市场对美国QE(量化宽松)退场忧虑已然成型。在随时得面对外资卖超压力的状况下，盘势持续上攻力道薄弱，下周虽有继续上探8,400点的机会，但逢高应先行出脱以明哲保身。
〞增加美元资产部位将是常态，台股无法违背趋势。〞他说。
该分析师认为，台股周三春节假期归来开红盘后一度大跌，指数于8,200点是否已形成底部还需观察。以时间序列推算，预料在第二季中旬以前，大盘将反覆测底，届时才会有较为坚实的底部出现。
亚洲股市周五重新企稳，进一步远离五个月低位，因美股强劲上扬，此外有迹象显示即将出炉的美国非农就业报告或将缓解全球增长忧虑。本地时间13:57，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.85%。 (完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT