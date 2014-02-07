台湾股市：随亚洲股市连续第二日反弹，下周料陷入震荡

路透台北2月7日 - 台湾股市周五连续第二日反弹收高，但在8,400点季线前止步。分析师表示，主因美股强劲上扬带动亚洲股市反弹。大盘指数一度突破8,400点关卡，但因追价力道不足而收敛涨幅，下周料将陷入震荡走势。

台湾加权股价指数 收高0.92%至8,387.35点；成交初值 为958.47亿台币，上日修正后为1,043.84亿。

兆丰投顾一不愿具名分析师表示，台股虽连续两日弹升，但市场对美国QE(量化宽松)退场忧虑已然成型。在随时得面对外资卖超压力的状况下，盘势持续上攻力道薄弱，下周虽有继续上探8,400点的机会，但逢高应先行出脱以明哲保身。

〞增加美元资产部位将是常态，台股无法违背趋势。〞他说。

该分析师认为，台股周三春节假期归来开红盘后一度大跌，指数于8,200点是否已形成底部还需观察。以时间序列推算，预料在第二季中旬以前，大盘将反覆测底，届时才会有较为坚实的底部出现。