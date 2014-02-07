台湾央行：共发行5,931.8亿台币存单，存单发行余额增55.75亿

路透台北2月7日 - 台湾央行周五公布，共发行5,931.8亿台币存单，相较存单到期金额5,876.05亿台币，存单发行余额增55.75亿。

央行存单各天期发行金额如下：

天期 利率% 金额(亿台币)

21天期 0.87 2,379.5

28天期 0.87 3,491.3

91天期 0.93 49.0

182天期 1.05 12.0

央行上日共发行4,994.1亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)5,808.95亿台币。