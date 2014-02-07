表格：德国12月经季节调整贸易顺差为185亿欧元，高于预估

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透柏林2月7日 - 德国统计局周五公布的数据显示，
* 12月经季节调整贸易顺差为185亿欧元，11月修正为顺差189亿欧元
* 12月经季节调整出口较前月下滑0.9%，进口下滑0.6%
* 12月未经季节调整的出口较上年同期增长4.6%，进口则为增长2.0%
* 路透调查预估12月贸易顺差为173亿欧元
* 德国2013年贸易顺差为1,989亿欧元，经常帐盈余为2,010亿欧元
以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):
13年12月 13年11月 12年12月
贸易收支(经季节调整) 18.5 18.9 16.9
出口 92.5 93.3 90.4
出口变动(较上月，%) -0.9 +0.7 +0.5
进口 74.0 74.4 73.5
进口变动(较上月，%) -0.6 -2.3 -1.2(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
G20:20国集团 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。