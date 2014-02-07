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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 15:22 BJT

表格：德国12月经季节调整贸易顺差为185亿欧元，高于预估

路透柏林2月7日 - 德国统计局周五公布的数据显示，

* 12月经季节调整贸易顺差为185亿欧元，11月修正为顺差189亿欧元

* 12月经季节调整出口较前月下滑0.9%，进口下滑0.6%

* 12月未经季节调整的出口较上年同期增长4.6%，进口则为增长2.0%

* 路透调查预估12月贸易顺差为173亿欧元

* 德国2013年贸易顺差为1,989亿欧元，经常帐盈余为2,010亿欧元

以下为详细数据(若非特别标明，则单位为10亿欧元):

13年12月 13年11月 12年12月

贸易收支(经季节调整) 18.5 18.9 16.9

出口 92.5 93.3 90.4

出口变动(较上月，%) -0.9 +0.7 +0.5

进口 74.0 74.4 73.5

进口变动(较上月，%) -0.6 -2.3 -1.2(完) (编译 于春红; 审校 艾茂林)
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