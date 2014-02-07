台湾汇市：台币随韩元止跌回稳，量缩静待非农数据出炉

* 台币止跌小幅收高，量缩静待非农数据出炉 * 外资近期卖超台股庞大部位，下周或将陆续表态 * 下周台币实质交易区间看在30.200-30.400 路透台北2月7日 - 台币兑美元 周五微幅收高2.3分，中止连两日走贬格局。交易员称，虽然今日 外资持续卖超台股，不过因净汇出仍不明显，且韩元升至一周半高位，令台币得以暂时止稳。 汇银人士指出，今日行情与昨日类似，外资早盘偏向汇入，但午后则汇出于台股卖超的资金。进、出口商 则分别锁定30.250、30.350价位等待承接或卖出美元，使得台币实质交易陷于狭幅区间，因交投仍缺乏方向， 成交量也较上日萎缩。 他们认为，今晚美国非农就业数据公布后，国际盘或将出现明确走向，外资近四个交易日在台股卖超逾28 亿美元的庞大部位料将在下周陆续表态。不过在央行动态稳定的调控下，还是会将实质交易区间限缩在30.200 -30.400的既有区间内。 “外资没有特别明显的汇出，应该是在等晚上的(非农)数字。”一位外商银行交易主管说。 另一外商银行交易员则称，市场普遍看好今晚的非农就业数字，但还是要等到数据出炉才会做出相应的动 作。惟纵然与预期有落差，相信美联储还是不会停止缩减购债规模的步伐，美元中期趋势还是偏强。 今日台币实质交易区间主要在30.275-30.310，上日在30.259-30.310。 海外无本金交割远期外汇(NDF)市场 方面，一个月期美元/台币换汇点折价幅度略微扩大；一个月远 汇报价 尾盘报30.240/30.270，上日纽约盘收在30.255。 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超65.63亿台币，连四日卖超共计852.35亿台币；上 交易日为修正后卖超171.28亿台币。 美元周五小幅下滑，亚洲盘交投淡静，大多数投资者在静候美国非农就业数据，寻找美国就业市场和整体 经济的体质线索。根据101位分析师参与的路透调查，美国1月非农就业岗位预计增加18.5万个。 韩国韩元兑美元 周五升至一周半高位，尾随韩股升势，因美国上周初请失业金人数低于预期，缓和 对全球经济成长前景的疑虑。 下周全球重要经济事件与数据包括： 周一：日本1月消费者信心指数;日本1月服务业景气判断指数;欧元区2月Sentix投资者信心指数;日本12月 未经季节调整经常账。 周二：美国12月批发(趸售)库存;韩国1月出口和进口物价;韩国1月失业率;日本12月机械订单(2月11-12日 公布);美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演说;美国费城联储总裁普洛瑟就经济前景发表演说;美联储主席叶伦在 国会金融服务委员会提供关于美国经济和货币政策的证词。 周三：中国1月进出口贸易数据;欧元区12月工业生産;美国1月联邦预算;日本1月企业物价指数;美国圣路 易斯联储总裁布拉德在纽约就经济前景发表演说。 周四：德国1月CPI终值;德国1月消费者物价调和指数(HICP)终值;美国一周初请失业金人数;美国1月零售 销售;美国12月企业库存;韩国央行利率决议;美联储主席叶伦在参议院金融委员会提供关于美国经济和货币政 策的证词。 周五：中国1月CPI和PPI;德国第四季经季节调整的GDP初值;欧元区第四季GDP初值;欧元区12月贸易收支; 美国1月进口和出口价格;美国1月工业生産。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 盘 亿美元 报价 台北外汇经纪公司 30.406 30.429 30.255-30.435 30.429 6.92 9.84 元太外汇经纪公司 30.400 30.420 30.275-30.430 30.420 2.93 4.04 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.030/-0.020 美元/台币六个月期 -0.150/-0.130 -0.145/-0.115 (完)