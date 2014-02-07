表格：英国12月全球商品贸易逆差77.17亿英镑，为2012年7月以来最窄

* 12月全球商品贸易逆差77.17亿英镑(调查预估为逆差93亿)，为2012年7月以来最小逆差

* 12月对非欧盟地区的贸易逆差为21.98亿英镑(调查预估为逆差31亿)，11月修正后为逆差30.48亿