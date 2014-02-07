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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 17:41 BJT

表格：英国12月全球商品贸易逆差77.17亿英镑，为2012年7月以来最窄

路透伦敦2月7日 - 英国国家统计局周五公布：

* 12月全球商品贸易逆差77.17亿英镑(调查预估为逆差93亿)，为2012年7月以来最小逆差

* 12月对非欧盟地区的贸易逆差为21.98亿英镑(调查预估为逆差31亿)，11月修正后为逆差30.48亿

* 12月整体商品与服务贸易逆差亿10.26英镑,11月修正后为逆差35.82亿

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

12月 11月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -7.717 -9.783 (-9.439) -9.3

对非欧盟贸易收支 -2.198 -3.048 (-3.023) -3.1

对欧盟28国贸易收支 -5.519 -6.735 (-6.416)

服务贸易收支 6.691 6.201 (6.201)

整体商品与服务贸易 -1.026 -3.582 (-3.238)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -7.768 -8.750 (-8.404) (完) (编译 艾茂林; 审校 侯向明)
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