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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 14:14 BJT

韩国汇市：韩元兑美元升至一周半高位，受美国数据所激励

路透首尔2月7日 - 韩国韩元兑美元 周五升至一周半高位，尾随韩股升势，因美国上周初请失业金人数低于预期，缓和对全球经济成长前景的疑虑。

韩元兑美元 国内收报1,074.3，较周四国内收盘价1,079.0上涨0.4%。

韩元盘中触及1,073.3，为1月29日以来最高。

韩元本周则跌0.4%。(完)

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