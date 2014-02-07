表格：英国12月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.6%

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透伦敦2月7日 - 英国国家统计局周五公布：
* 英国12月工业生产较前月增长0.4%(预估为增长0.6%)，较上年同期增长1.8%
* 英国12月制造业产出较前月增长0.3%(预估为上升0.6%)，较上年同期增长1.5%
以下为详细数据，括号内为前值：
工业生产 12月 11月 (11月前值) 预估
较上月(%) 0.4 -0.1 (0.0) 0.6
较上年同期(%) 1.8 2.1 (2.5) 2.3
三个月变动(%) 0.5 0.3 (0.3)
制造业产出
较上月(%) 0.3 -0.1 (0.0) 0.6
较上年同期(%) 1.5 2.2 (2.8) 2.3
三个月变动(%) 0.7 0.6 (0.6)
(完)
(编译 田建华; 审校 高琦)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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