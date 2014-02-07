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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 17:35 BJT

表格：英国12月工业生产较前月增长0.4%，预估为增长0.6%

路透伦敦2月7日 - 英国国家统计局周五公布：

* 英国12月工业生产较前月增长0.4%(预估为增长0.6%)，较上年同期增长1.8%

* 英国12月制造业产出较前月增长0.3%(预估为上升0.6%)，较上年同期增长1.5%

以下为详细数据，括号内为前值：

工业生产 12月 11月 (11月前值) 预估

较上月(%) 0.4 -0.1 (0.0) 0.6

较上年同期(%) 1.8 2.1 (2.5) 2.3

三个月变动(%) 0.5 0.3 (0.3)

制造业产出

较上月(%) 0.3 -0.1 (0.0) 0.6

较上年同期(%) 1.5 2.2 (2.8) 2.3

三个月变动(%) 0.7 0.6 (0.6)

(完)

(编译 田建华; 审校 高琦)
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