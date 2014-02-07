国际油市：布兰特原油料录得第二周上涨，关注美国非农就业数据

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
0602GMT，布兰特原油期货 上涨0.08美元至每桶107.27美元，上交易日劲升近1%，为1月22日以来最大单日涨幅。
美国原油期货 下跌0.19美元，报每桶97.65美元，受炼厂维修高峰期需求降低的预期打压。
布兰特较美国指标原油升水CL-LCO1=R为每桶9.62美元，周三曾降至10月10日以来最低的7.94美元。
在今日1330GMT美国公布非农就业报告之前，油价料不会有大的变动。
路透调查预计美国1月新增就业岗位18.5万个，12月为仅增长7.4万个。
“美国经济前景是当前影响石油需求的最重要因素之一，高于或低于预期的数字，会导致油价上涨或下跌，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/艾茂林; 审校 石冠兰/张若琪)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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