国际油市：布兰特原油料录得第二周上涨，关注美国非农就业数据

0602GMT，布兰特原油期货 上涨0.08美元至每桶107.27美元，上交易日劲升近1%，为1月22日以来最大单日涨幅。

美国原油期货 下跌0.19美元，报每桶97.65美元，受炼厂维修高峰期需求降低的预期打压。

布兰特较美国指标原油升水CL-LCO1=R为每桶9.62美元，周三曾降至10月10日以来最低的7.94美元。

在今日1330GMT美国公布非农就业报告之前，油价料不会有大的变动。

路透调查预计美国1月新增就业岗位18.5万个，12月为仅增长7.4万个。

“美国经济前景是当前影响石油需求的最重要因素之一，高于或低于预期的数字，会导致油价上涨或下跌，”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner说。(完)

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