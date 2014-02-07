《独家新闻》瑞士ABB集团拟出售价值逾10亿美元非核心资产--消息

路透纽约/伦敦2月7日 - 据多位知情人士指出，瑞士电气工程集团ABB 正打算剥离旗下数个部门，出售总额可能超过10亿美元，为剥离非核心事业的大型企业名单再添一笔。

知情人士指出，ABB正在为旗下Thomas & Betts Corp及Power-One Inc的资产寻找买主。ABB两年前以39亿美元买下美国电子元器件厂商Thomas & Betts，去年以约10亿美元收购美国太阳能公司Power-One。

知情人士称，准备出售的资产包括Thomas & Betts的钢铁结构事业、Reznor品牌的加热及空调部门、Power-One的电力解决部门、及一个独立的工业服务事业。

这四项业务合计一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为1.5亿美元。

知情人士称，ABB目前与美银美林 、瑞士信贷集团 、及Raymond James等数家投行合作，为这些部门物色买主。

他们表示，一些私募股权公司对这些资产感到兴趣。

目前无法取得ABB、美银美林、瑞士信贷及Raymond James评论。(完)