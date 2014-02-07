《独家新闻》瑞士ABB集团拟出售价值逾10亿美元非核心资产--消息

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约/伦敦2月7日 - 据多位知情人士指出，瑞士电气工程集团ABB 正打算剥离旗下数个部门，出售总额可能超过10亿美元，为剥离非核心事业的大型企业名单再添一笔。
知情人士指出，ABB正在为旗下Thomas & Betts Corp及Power-One Inc的资产寻找买主。ABB两年前以39亿美元买下美国电子元器件厂商Thomas & Betts，去年以约10亿美元收购美国太阳能公司Power-One。
知情人士称，准备出售的资产包括Thomas & Betts的钢铁结构事业、Reznor品牌的加热及空调部门、Power-One的电力解决部门、及一个独立的工业服务事业。
这四项业务合计一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为1.5亿美元。
知情人士称，ABB目前与美银美林 、瑞士信贷集团 、及Raymond James等数家投行合作，为这些部门物色买主。
他们表示，一些私募股权公司对这些资产感到兴趣。
目前无法取得ABB、美银美林、瑞士信贷及Raymond James评论。(完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。