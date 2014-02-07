路透基点：三家银行新加入澳门威尼斯人15亿美元循环信贷--RLPC

路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，又有三家银行在一般联贷阶段加入澳门威尼斯人股份有限公司的15亿美元六年期循环信贷案。

消息人士称，正在最终敲定该贷款的额度分配，协议计划在本月末签署。

与此同时，澳门威尼斯人也在进行2011年11月37亿美元融资的修改及延长期限。此前已报导，澳门威尼斯人要把到期日从2016年11月推后到2020年，以匹配新的循环贷款。

同意贷款修改及延期的原有参贷银行，将获得一笔5个基点修改费，另外还有一笔137.5个基点延期费。延期后，这笔贷款加权平均期限将约为4.506年。

37亿美元贷款的利率将与15亿美元循环信贷部分相同。循环信贷利率按八种不同杠杆比例水准而定，从借款方杠杆比例低于1.1倍到高于2.5倍，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)的加码从125个基点到212.5个基点不等。

15亿美元六年期循环信贷在一般联货阶段以四个层次邀请银行参贷。承诺5,000万美元的银行，获得105个基点费用，及安排行头衔；承诺3,500-4,900万美元者，费用95个基点，获得副安排行头衔；承诺2,000-3,400万美元者，费用85个基点，获得高级经理行头衔；承诺1,000-1,900万美元者，费用75个基点，获得经理行头衔。

在高级银团阶段参与循环信贷的15家银行可能会同意有关修改和延期的变动。这15家银行包括大西洋银行、美银美林、中国银行澳门分行、巴克莱、巴黎银行、花旗银行、东方汇理银行、星展银行、高盛、中国工商银行、新加坡华侨银行、Scotia Capital、三井住友银行、新加坡大华银行和永隆银行。除Scotia Capital及永隆银行担任主办行之外，其余银行皆为全球协调行兼簿记行。

在高级银团阶段，承诺2.25亿美元的银行获得约137.5个基点的前端费。承诺低于2.25亿美元的银行获得相同费用。贷款设有一笔50个基点的承诺费。

循环信贷可以港元、澳门元和美元支取。资金将用作一般运营资本。

原有的37亿美元融资，包括32亿美元分期偿还定期贷款和5亿美元循环信贷。这笔融资的安排行为中银澳门、美银美林、德国商业银行、高盛、工银澳门、三井住友、巴黎银行、巴克莱、花旗、东方汇理、瑞士信贷、荷兰国际集团、瑞银集团和新加坡大华银行。两部分贷款的最高综合收益均为254基点，最初利率为香港银行同业拆息(HIBOR)和LIBOR加码225基点。根据杠杆比例标准，目前的利率为LIBOR加码150基点。

新的循环信贷是由Venetian Macau US Finance Co LLC借入，与上述37亿美元融资相同。金沙中国旗下澳门威尼斯人及东方威尼斯人提供背书保证。

另外，在美国的母公司拉斯维加斯金沙已经在12月敲定32.5亿美元融资。（完）