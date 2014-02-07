韩国股市：收升，美国数据亮眼及外资买超提振

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透首尔2月7日 - 韩国股市周五连续第三日收升，美国上周初请失业金人数低于预期，激励资金流入，同时投资者等候美国公布非农就业报告。
韩国综合股价指数 收升0.8%，报1,922.50点，但本周收低近1%。
外资买超韩股1,594亿韩元，为五个交易日来首次转为买超。
10-12月季度财报结果各异其趣，造成个股表现大不相同。SK化学 公布乐观财报后，股价跳涨9.3%，GS建设 在宣布较预期为差的获利后，股价暴跌15%。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT