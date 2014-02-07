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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 14:27 BJT

韩国股市：收升，美国数据亮眼及外资买超提振

路透首尔2月7日 - 韩国股市周五连续第三日收升，美国上周初请失业金人数低于预期，激励资金流入，同时投资者等候美国公布非农就业报告。

韩国综合股价指数 收升0.8%，报1,922.50点，但本周收低近1%。

外资买超韩股1,594亿韩元，为五个交易日来首次转为买超。

10-12月季度财报结果各异其趣，造成个股表现大不相同。SK化学 公布乐观财报后，股价跳涨9.3%，GS建设 在宣布较预期为差的获利后，股价暴跌15%。(完)
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