路透基点：香港裕禾控股首笔1亿美元贷款案吸引八家银行参与，额度分配浮现

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港裕禾控股有限公司首度涉足市场的两年期1亿美元贷款，已吸引八家银行参与。
牵头行兼簿记行台新银行承贷2,000万美元。
以下八家银行均各自承贷1,000万美元，分别是：高雄银行、彰化银行、第一银行、华南银行、阳信银行、台中银行、台湾企银、合作金库银行。
一如先前的报导，该笔子弹式定期贷款由备用信用证担保；若中国工商银行出具备用信用证，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点；若中信银行或招商银行出具备用信用证，利率为为较上述基准利率加码235个基点。
获邀参贷银行分为三个级别：承贷2,000万美元及以上，获得25个基点前端费用和牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元，获得20个基点费用和主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元，获得15个基点费用和经理行头衔。
若贷款动用额度低于80%，还有25个基点的承诺费。
贷款用于重建一家工厂以及购买原材料，以扩大生产。
香港裕禾控股是福建南安市圆融贸易发展有限公司的子公司，进口和供应大理石、花岗岩等石料。南安市圆融贸易发展有限公司公布称，2013年前三个季度综合收入18亿元人民币(2.95亿美元)。(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT