路透基点：香港裕禾控股首笔1亿美元贷款案吸引八家银行参与，额度分配浮现

路透香港2月7日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，香港裕禾控股有限公司首度涉足市场的两年期1亿美元贷款，已吸引八家银行参与。

牵头行兼簿记行台新银行承贷2,000万美元。

以下八家银行均各自承贷1,000万美元，分别是：高雄银行、彰化银行、第一银行、华南银行、阳信银行、台中银行、台湾企银、合作金库银行。

一如先前的报导，该笔子弹式定期贷款由备用信用证担保；若中国工商银行出具备用信用证，利率为较三个月或六个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点；若中信银行或招商银行出具备用信用证，利率为为较上述基准利率加码235个基点。

获邀参贷银行分为三个级别：承贷2,000万美元及以上，获得25个基点前端费用和牵头行头衔；承贷1,500-1,900万美元，获得20个基点费用和主办行头衔；承贷1,000-1,400万美元，获得15个基点费用和经理行头衔。

若贷款动用额度低于80%，还有25个基点的承诺费。

贷款用于重建一家工厂以及购买原材料，以扩大生产。