《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增380.45亿台币

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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路透台北2月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增380.45亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,808.95亿台币。上周存单发行量净减578亿台币。
台湾央行存单未到期余额变化一览请参看
日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)
2/5 5,690.30 5,977.50 +287.20
2/6 4,956.60 4,994.10 +37.50
2/7 5,876.05 5,931.80 +55.75
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总计 16,522.95 16,903.40 +380.45
日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)
2/5 232.50 55.00
2/6 24.50 9.00
2/7 49.00 12.00
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总计 306.00 76.00 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选