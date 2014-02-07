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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 17:05 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周存单发行余额净增380.45亿台币

路透台北2月7日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净增380.45亿台币，央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,808.95亿台币。上周存单发行量净减578亿台币。

台湾央行存单未到期余额变化一览请参看

日期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿)

2/5 5,690.30 5,977.50 +287.20

2/6 4,956.60 4,994.10 +37.50

2/7 5,876.05 5,931.80 +55.75

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总计 16,522.95 16,903.40 +380.45

日期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿)

2/5 232.50 55.00

2/6 24.50 9.00

2/7 49.00 12.00

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总计 306.00 76.00 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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