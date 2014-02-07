路透调查：金融机构固定收益部门预期中国货币政策续稳，债市短期有撑

路透北京2月7日 - 2014年第二期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对2月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。

而中国经济增长动能和通胀压力双双放缓，美联储缩减QE(量化宽松)进程引发全球避险情绪增加和新兴市场动荡，将支撑中国债市的短期乐观情绪；不过，新债供给渐增和利率市场化发酵对债市未来表现仍有制约。

所有受访金融机构固定收益部门认为，中国央行2月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，与上月展望时一致。

同时，逾九成半受访机构还认为，大型存款类机构法定存款准备金率2月会续稳于20%，略高于上月展望时水平。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

调查并显示，今年2月末10年期国债收益率估值料为4.47%，较1月末下跌3个基点(bp)。

2014年第二期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)