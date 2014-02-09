主要国家经济指标预测--2月10日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透2月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月9-10日 2350 日本未经季节调整经常账(较上年同期) 12月 -- -- 日本未经季节调整经常账(亿日圆) 赤字7,077 赤字1,279 2月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 1月 -- 41.3 0500 日本服务业景气判断指数 1月 -- 55.7 0645 瑞士未经季节调整失业率 1月 3.6% 3.5% 经季节调整失业率 3.2% 3.2% 0745 法国工业生产(较前月) 12月 持平 +1.3% 0900 意大利工业生产(较前月) 12月 持平 +0.3% (较上年同期) +0.4% +1.4% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 2月 10.7 11.9 附：主要国家2月7日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0500 日本同时指标(较前月) 12月 +1.0 -- 领先指标(较前月) +1.1 -- 0700 德国经季节调整出口(较前月) 12月 -0.9% +0.8% 经季节调整进口(较前月) -0.6% +1.2% 经季节调整贸易收支(亿欧元) 顺差185 顺差173 0745 法国预算收支(亿欧元) 12月 赤字748.69 -- 0745 法国贸易收支(亿欧元) 12月 逆差52 -- 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 12月 +2.3% -- 0930 英国工业生产(较前月) 12月 +0.4% +0.6% (较上年同期) +1.8% +2.3% 制造业产出(较前月) 12月 +0.3% +0.6% (较上年同期) +1.5% +2.3% 0930 英国对非欧盟贸易收支(亿英镑) 12月 逆差21.98 逆差31 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差77.17 逆差93 1100 德国工业生产(较前月) 12月 -0.6% +0.5% 1330 美国非农就业岗位(万个) 1月 增加11.3 增加18.5 民间就业岗位(万个) 增加14.2 增加18.5 制造业就业岗位(万个) 增加2.1 增加1.0 失业率 6.6% 6.7% 平均时薪 +0.2% +0.2% 每周平均工时 34.4 34.4 1330 加拿大就业变动(万人) 1月 增加2.94 增加2.0 失业率 7.0% 7.1% 就业参与率 66.3% 66.4% 1600 美国消费者信贷(亿美元) 12月 增加187.6 增加120.0
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。