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亚洲 | 2014年 2月 10日 星期一 07:43 BJT

****主要国家经济指标预测--2月10日****

路透2月10日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值         前值
    2月9-10日
    2350   日本未经季节调整经常账(较上年同期)             12月            --           --
           日本未经季节调整经常账(亿日圆)                            赤字7,077      赤字1,279

    2月10日(一)
    0500   日本消费者信心指数                              1月            --          41.3
    0500   日本服务业景气判断指数                          1月            --          55.7  
    0645   瑞士未经季节调整失业率                          1月           3.6%         3.5%  
                 经季节调整失业率                                        3.2%         3.2%
    0745   法国工业生产(较前月)                            12月          持平        +1.3% 
    0900   意大利工业生产(较前月)                          12月          持平        +0.3%
                         (较上年同期)                                   +0.4%        +1.4%
    0930   欧元区Sentix投资者信心指数                      2月           10.7         11.9   
         
    附：主要国家2月7日已发布经济指标与预估值对照表：
        
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值         预估值
    0500   日本同时指标(较前月)                            12月         +1.0           --
               领先指标(较前月)                                         +1.1           --
    0700   德国经季节调整出口(较前月)                      12月         -0.9%         +0.8%     
  
               经季节调整进口(较前月)                                   -0.6%         +1.2%     
  
               经季节调整贸易收支(亿欧元)                             顺差185       顺差173     
    0745   法国预算收支(亿欧元)                            12月    赤字748.69          --     
    0745   法国贸易收支(亿欧元)                            12月        逆差52          --       
 
    0815   瑞士零售销售(较上年同期)                        12月         +2.3%          --       
  
    0930   英国工业生产(较前月)                            12月         +0.4%        +0.6%      
  
                       (较上年同期)                                     +1.8%        +2.3%      
 
               制造业产出(较前月)                          12月         +0.3%        +0.6%      
  
                         (较上年同期)                                   +1.5%        +2.3%      
 
    0930   英国对非欧盟贸易收支(亿英镑)                    12月     逆差21.98       逆差31    
               全球商品贸易收支(亿英镑)                             逆差77.17       逆差93    
    1100   德国工业生产(较前月)                            12月         -0.6%        +0.5%      
 
    1330   美国非农就业岗位(万个)                           1月      增加11.3     增加18.5     
               民间就业岗位(万个)                                    增加14.2     增加18.5     
               制造业就业岗位(万个)                                   增加2.1      增加1.0     
               失业率                                                    6.6%         6.7%      
  
               平均时薪                                                 +0.2%        +0.2%      
 
               每周平均工时                                              34.4         34.4      
  
     1330   加拿大就业变动(万人)                            1月      增加2.94      增加2.0    
                  失业率                                                 7.0%         7.1%      
  
                 就业参与率                                             66.3%        66.4%     
     1600   美国消费者信贷(亿美元)                         12月     增加187.6    增加120.0
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