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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 14:58 BJT

《全球汇市》美元小跌，美国非农就业数据公布前市场陷入诡异平静

欧元区1月通胀率降至0.7%，周三公布的零售销售也不及预期，与此同时近期的企业信心调查颇为乐观，欧元区经济形势颇为复杂。

欧元兑美元最新持稳于1.3588，远离周一创下的逾两个月低点1.3475。欧元兑日圆 下跌约0.1%至138.64，不过仍高于周二创下的逾两个月低点136.20。

澳元兑美元 本周反弹走势稍缓，小跌约0.2%至0.8940美元。之前澳洲央行在最新货币政策声明中上调2014年经济成长和通胀预估后，澳元上涨。

澳元兑美元去年下跌约14%，部分由于美联储缩减刺激规模，一定程度上也是因为澳洲央行加紧口头打压澳元汇率。澳元兑美元周二飙升逾0.005美元，之前澳洲央行放弃了放松政策的倾向，并淡化了压低澳元汇价的论调。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3584 1.3588 -0.03 -1.17 1.3745

美元/日圆 102.18 102.08 +0.10 -2.96 105.30

欧元/日圆 138.80 138.71 +0.06 -4.10 144.73

美元/瑞郎 0.9009 0.9009 +0.00 +0.91 0.8928

英镑/美元 1.6335 1.6320 +0.09 -1.33 1.6556

美元/加元 1.1063 1.1068 -0.05 +4.17 1.0620

澳元/美元 0.8948 0.8954 -0.07 +0.39 0.8913

新西兰元/美元 0.8237 0.8244 -0.08 +0.38 0.8206

澳元/日圆 91.420 91.400 +0.02 -2.59 93.850

新西兰元/日圆 84.170 84.150 +0.02 -2.59 86.410

英镑/日圆 166.90 166.59 +0.19 -4.26 174.33

澳元/新西兰元 1.0854 1.0851 +0.03 +0.06 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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