《全球汇市》美元小跌，美国非农就业数据公布前市场陷入诡异平静

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
欧元区1月通胀率降至0.7%，周三公布的零售销售也不及预期，与此同时近期的企业信心调查颇为乐观，欧元区经济形势颇为复杂。
欧元兑美元最新持稳于1.3588，远离周一创下的逾两个月低点1.3475。欧元兑日圆 下跌约0.1%至138.64，不过仍高于周二创下的逾两个月低点136.20。
澳元兑美元 本周反弹走势稍缓，小跌约0.2%至0.8940美元。之前澳洲央行在最新货币政策声明中上调2014年经济成长和通胀预估后，澳元上涨。
澳元兑美元去年下跌约14%，部分由于美联储缩减刺激规模，一定程度上也是因为澳洲央行加紧口头打压澳元汇率。澳元兑美元周二飙升逾0.005美元，之前澳洲央行放弃了放松政策的倾向，并淡化了压低澳元汇价的论调。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3584 1.3588 -0.03 -1.17 1.3745
美元/日圆 102.18 102.08 +0.10 -2.96 105.30
欧元/日圆 138.80 138.71 +0.06 -4.10 144.73
美元/瑞郎 0.9009 0.9009 +0.00 +0.91 0.8928
英镑/美元 1.6335 1.6320 +0.09 -1.33 1.6556
美元/加元 1.1063 1.1068 -0.05 +4.17 1.0620
澳元/美元 0.8948 0.8954 -0.07 +0.39 0.8913
新西兰元/美元 0.8237 0.8244 -0.08 +0.38 0.8206
澳元/日圆 91.420 91.400 +0.02 -2.59 93.850
新西兰元/日圆 84.170 84.150 +0.02 -2.59 86.410
英镑/日圆 166.90 166.59 +0.19 -4.26 174.33
澳元/新西兰元 1.0854 1.0851 +0.03 +0.06 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰/洪曦/张若琪/郑茵 审校 蔡美珍/许娜)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT