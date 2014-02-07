《全球汇市一周综述》欧洲央行按兵不动，焦点转向美国非农报告

整理 侯向明

路透北京2月7日 - 春节期间新兴市场再起波澜，加上对全球经济成长的担忧，作为避险标的日圆，成为投资者追捧的目标。日圆兑美元和欧元持续向近期所及的逾两个月高位迈进。日圆兑美元本周初突破101水平至100.77，为去年11月21日来的高点。日圆兑欧元亦徘徊在去年11月以来高点136.1附近。

美联储逐步放缓印钞速度，令体质较脆弱的新兴国家噩梦成真，大量资金逃离新兴市场，土耳其里拉、阿根廷披索、俄罗斯卢布及南非兰特汇率上个月全数重挫。其后虽在各国决策者安抚下略有回稳，但市场仍笼罩在不安情绪中。

被视作货币政策鸽派人物的叶伦就任美联储主席伊始便面临两大挑战：在经济回升时期撤出刺激政策，以及在分歧不断的政策委员会内部建立共识。

欧洲央行周四开会决定维持利率不变，在采取行动前倾向观察更多数据的表现。市场焦点转向周五将出炉的美国非农就业报告。

下周重点关注叶伦在两个金融委员会就美国经济和货币政策所作的证词，此外还有圣路易斯联储总裁布拉德等几位联储高官的讲话，届时他们对经济的看法，将为判断货币政策前景提供线索。

数据方面，下周值得关注的是美国零售销售以及欧元区国家的GDP初值，此外需留意的还有中国CPI和PPI。

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**待从非农报告中寻找线索**

美元周五在亚洲市场早盘略微下跌，投资者谨慎等候美国周五将出炉的非农就业报告，以寻觅美国就业市场和整体经济形势的线索。

但是波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周四表示，即便就业情况改善，美联储在撤出刺激举措时应该“相当耐心”，因劳工市场的整体指标依旧疲弱。

被视为美联储温和派的罗森格伦称，劳工市场状况远未达到可以升息的程度。

周四出炉的其他数据显示，美国12月出口下降，这股趋势若延续至第一季，则将拖累经济成长。

美元指数跌约0.2%至80.886，美元兑日圆则跌约0.1%至102.03日圆。 欧元兑美元持稳。在欧洲央行总裁德拉吉称欧元区无通缩风险后，周四汇价曾劲扬至一周高位1.3619美元。

欧洲央行周四开会决定维持利率不变。欧元区1月通胀率降至0.7%，周三公布的零售销售也不及预期，与此同时近期的企业信心调查颇为乐观，欧元区经济形势颇为复杂。

欧元兑美元最新持稳于1.3589，远离周一创下的逾两个月低点1.3475。欧元兑日圆下跌约0.1%至138.64，不过仍高于周二创下的逾两个月低点136.20。

澳元守在近期高点附近，有望录得去年9月以来最大周线涨幅，此前澳洲央行上调了对经济增长和通胀的预估。

澳元兑美元稍微回撤至0.8938美元，此前在早盘一度报0.8964美元，仍接近周四触及的四周高点0.8981美元。

澳元到目前为止一直未能突破关键图表阻力位0.8988。下一道阻力位将是1月高点0.9087，初步支撑位则在0.8940。

澳元兑日圆、欧元和英镑也守住了巨大涨幅。澳元兑日圆本周迄今已上涨2日圆。

**关注美国非农就业数据**

据路透访问101位分析师的预估中值，非农就业报告料显示1月非农就业岗位增加18.5万个。

“非农就业报告一直对于美元来说很重要，但这个月尤其如此，美元成败在此一举”，BK Asset Management常务董事Kathy Lien在客户报告中写道。

她表示，“在近三年来最糟糕的非农就业报告出炉后，美元在1月大跌并正式触顶。这个月投资者希望能有强劲反弹，重建对美国资产的需求”。

美国上周初请失业金人数下滑2万人，下滑程度超越预期，擦亮了劳动力市场及整体经济前景，投资人对于劳动力市场仍处于复苏轨道感到欣慰。

**新兴市场货币大跌后暂归平静**

脆弱的新兴市场这几日相对淡静，这亦有助于缓解相关忧虑，投资者一直担心如果资本外逃情况持续，那么一些新兴经济体料将遭遇严重挫折。

土耳其里拉和南非兰特等备受打压的新兴市场货币目前也都反弹，脱离了此前触及的低点。

“与1990年代的拉丁美洲危机和俄罗斯危机相比，现在大多数国家都建立有庞大的外汇储备。因此，我认为这次不会爆发大的危机。” Commons Asset Management的总裁Tetsuro Ii说。（完） (审校 屈桂娟)