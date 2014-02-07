日本经济：1月贸易逆差料创纪录高位，出口疲软恐拖累经济增长

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
财务省周五公布的数据显示，1月1-20日日本贸易逆差为2万亿日圆(196亿美元)。
因此，1月贸易逆差有可能超过2013年1月创下的当前纪录高位1.6万亿日圆。财务省将在2月20日公布1月全月贸易数据。
1月前20天出口较上年同期上升11.3%，但进口同比跳涨30.2%。
日圆兑美元 自2012年底以来累计下跌约23%，因安倍晋三政府推行大胆计划，且日本央行也进一步扩大量化宽松举措，以求结束15年来的通缩局面。
日圆贬值推高进口物价，进而帮助提升消费者物价，这有助于日本央行2%通胀率目标的实现。
许多政府人士还预计日圆贬值会刺激出口，但总体看来这并未成为现实，因日本企业在海外的生产更多。
新兴市场国家疲弱的迹象日益明显，也使人担心日本出口需求会进一步恶化。
3月之前经济可能呈现繁荣，因消费者赶着在消费税上调前进行消费，许多分析师也认同日本央行的观点，即消费税上调的影响只是暂时的。
但出口疲弱或许意味着，经济回升的速度慢于一些经济学家的预期。(完)
(编译 李春喜/郑茵 审校 高琦/许娜)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT