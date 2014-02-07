日本经济：1月贸易逆差料创纪录高位，出口疲软恐拖累经济增长

财务省周五公布的数据显示，1月1-20日日本贸易逆差为2万亿日圆(196亿美元)。

因此，1月贸易逆差有可能超过2013年1月创下的当前纪录高位1.6万亿日圆。财务省将在2月20日公布1月全月贸易数据。

1月前20天出口较上年同期上升11.3%，但进口同比跳涨30.2%。

日圆兑美元 自2012年底以来累计下跌约23%，因安倍晋三政府推行大胆计划，且日本央行也进一步扩大量化宽松举措，以求结束15年来的通缩局面。

日圆贬值推高进口物价，进而帮助提升消费者物价，这有助于日本央行2%通胀率目标的实现。

许多政府人士还预计日圆贬值会刺激出口，但总体看来这并未成为现实，因日本企业在海外的生产更多。

新兴市场国家疲弱的迹象日益明显，也使人担心日本出口需求会进一步恶化。

3月之前经济可能呈现繁荣，因消费者赶着在消费税上调前进行消费，许多分析师也认同日本央行的观点，即消费税上调的影响只是暂时的。

但出口疲弱或许意味着，经济回升的速度慢于一些经济学家的预期。(完)