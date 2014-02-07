日本个股：丰田汽车在华1月销量同比增长逾18%，今年目标为超过110万辆

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京2月7日 - 丰田汽车 周五表示，该公司和两家当地合资企业1月在中国售出约8.56万辆汽车，较上年同期增长18.1%。
12月销量同比增幅为19.4%，11月增幅为40.7%。
2013年丰田在中国售出约91.75万辆汽车，较上年增加9.2%，超出其设定的90万辆目标，但是增速低于整体市场13.9%的增长步伐。
丰田发言人Takanori Yokoi称，公司希望借助重点新型车和重大改款车型在今年维持销量增长势头。丰田今年在中国的销售目标是超过110万辆汽车。
该公司计划今年在全球范围生产约1,030万辆汽车。
丰田汽车在中国与第一汽车集团及广州汽车集团都分别组建了合资企业。(完)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT