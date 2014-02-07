韩国债市：公债价格几近持稳，市场静候美国非农就业数据

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透首尔2月7日 - 韩国公债价格周五基本持稳，今日稍晚美国将公布1月非农就业数据，许多投资者在场外静观。
韩国10年期公债收益率 升2.1个基点，3月三年期公债期货 收跌0.03点至105.84。
今日收盘价 上日收市价
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韩国公债期货 * 105.84 105.87
10年期公债收益率 3.564% 3.543%
五年期公债收益率 3.195% 3.180%
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* 为三年期公债近月期约报价。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 许娜)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT