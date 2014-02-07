版本:
中国
亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 15:19 BJT

韩国债市：公债价格几近持稳，市场静候美国非农就业数据

路透首尔2月7日 - 韩国公债价格周五基本持稳，今日稍晚美国将公布1月非农就业数据，许多投资者在场外静观。

韩国10年期公债收益率 升2.1个基点，3月三年期公债期货 收跌0.03点至105.84。

今日收盘价 上日收市价

-------------------------------------------------------

韩国公债期货 * 105.84 105.87

10年期公债收益率 3.564% 3.543%

五年期公债收益率 3.195% 3.180%

-------------------------------------------------------

* 为三年期公债近月期约报价。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 石冠兰 审校 许娜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐