《汇市简讯》欧洲开盘：投资者乐观等待美国非农就业报告出炉

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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* 澳元兑美元下滑0.11%，欧元兑美元和美元兑日圆持平，美元兑韩元跌0.44%
* 日股日经指数上涨2.17%，中国沪综指涨0.56%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.97%。美国10年期公债收益率报2.7058%
* 日本工会组织要求加薪
* 美国非农就业报告料显示回归强劲增长
* 瑞士央行研究为房地产市场热度降温措施--副总裁丹亭
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT