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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 15:24 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：投资者乐观等待美国非农就业报告出炉

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* 澳元兑美元下滑0.11%，欧元兑美元和美元兑日圆持平，美元兑韩元跌0.44%

* 日股日经指数上涨2.17%，中国沪综指涨0.56%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数升0.97%。美国10年期公债收益率报2.7058%

* 日本工会组织要求加薪

* 美国非农就业报告料显示回归强劲增长

* 瑞士央行研究为房地产市场热度降温措施--副总裁丹亭

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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