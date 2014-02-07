全球金市：金价因中国买家重返市场而走高，关注美国非农就业报告

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。
ANZ的分析师Victor Thianpiriya称，“与其他市场一样，金价等着非农就业数据提供线索。”
现货银 本周迄今上涨4%，为去年8月中以来最大单周涨幅。
周五中国市场在长假过后恢复交易，提升金市成交量。过去几日亚洲交易时段市场成交清淡。
0713GMT，成交达至22.438吨，为1月6日以来最高。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1261.65 4.39 0.35
现货银 19.86 -0.05 -0.25
现货铂金 1383.24 11.99 0.87
现货钯金 711.4 3.65 0.52
COMEX期金 1261.4 4.2 0.33
COMEX期银 19.895 -0.033 -0.17
汇率
欧元/美元 1.3583
美元指数 80.915
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/田建华; 审校 郑茵/高琦)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选