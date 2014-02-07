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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 15:47 BJT

全球金市：金价因中国买家重返市场而走高，关注美国非农就业报告

美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。

ANZ的分析师Victor Thianpiriya称，“与其他市场一样，金价等着非农就业数据提供线索。”

现货银 本周迄今上涨4%，为去年8月中以来最大单周涨幅。

周五中国市场在长假过后恢复交易，提升金市成交量。过去几日亚洲交易时段市场成交清淡。

0713GMT，成交达至22.438吨，为1月6日以来最高。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1261.65 4.39 0.35

现货银 19.86 -0.05 -0.25

现货铂金 1383.24 11.99 0.87

现货钯金 711.4 3.65 0.52

COMEX期金 1261.4 4.2 0.33

COMEX期银 19.895 -0.033 -0.17

汇率

欧元/美元 1.3583

美元指数 80.915

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜/田建华; 审校 郑茵/高琦)
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