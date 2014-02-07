台湾债市：10年新券殖利率收在日低，后市看法分歧待非农数据定调

* 指标券买气不弱，但非农变数当前 * 美债走势及部位配置思维为两大主导因素 * 10年新券下周殖利率估在1.63-1.67% 路透台北2月7日 - 台湾主要公债殖利率周五横向整理，静待今晚美国公布1月非农就业 数据。不过新登场的10年券103/6 在发行前交易首日吸引买气，于1.65%上下狭 幅波动后收于日低，显示第一季开始，交易商逐步积极建置部位，下周亦值得列入交投参考 。 交易员表示，目前市场对后市看法较分歧，由于台债受美债影响甚深，如果非农结果符 合或不如预期，将与今日台债盘面建置部位的利多因素结合，有利五年期103/4A03104=TWO 往区间低位1.07-1.08%间测试。 〞其实气氛是中性，没有人敢冲，还是会担心非农有意外。〞一位证券商交易员说。 103/4下周二(11日)即将标售，柜买中心的统计显示，该券截至上日为止有约172亿台币 的空单量，标售时回补空单的压力增大，且国库上期五年债截于1.14%水位的阴影犹存，交 易员预料该期券标售结果不至于太差，预料得标利率落在1.10-1.12%之间。 美国公债收益率周四升至一周高位，因投资人为周五倍受关注的1月非农就业报告作准 备。指标10年期公债 价格跌10/32，收益率报2.71%。 **10年新券买气出乎意料** 此外，今日场中10年新券103/6买气旺盛有些出乎市场意料。交易员指出，该券将有两 次增额发行，总筹码预估将达到1,200亿台币，殖利率理应稍往上扬升，但今日该券开在1.6 520%后，全日以1.65%为中心狭幅波动，没有弹高并收于日低，下周将持续测试买盘力道能 否延续。 〞第一季看起来还是比较有建部位跟养券的需求。〞一银行交易员说。 交易员预估，10年新券下周仍将在区间内来回，先看1.63-1.67%之间。如果非农数据出 乎市场意料，仍将以美债走势为依归；若非农合乎或稍低于预期，市场料10年新券上档将有 支撑，殖利率欲大弹不易。 除10年新券外，今日盘面包括两年、五年及10年冷券均有成交，显示仍有部分投资盘考 量资金去化，逐步少量拿券。 路透调查显示，美国1月新增非农就业岗位预计将自三年低位反弹，预计增加18.5万个 ；失业率料持稳在6.7%，有助于缓解投资者对经济大幅放缓的担忧情绪。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.25 1.0920 1.0890-1.0952 80.5 10 103/6 -- 1.6433 1.6433-1.6540 60.5 下周全球重要经济事件与数据有： 周一：欧元区2月Sentix投资者信心指数； 周二：美国12月批发(趸售)库存、美国里奇蒙联储总裁拉克尔发表演说、美国费城联储 总裁普洛瑟发表演说、美联储主席叶伦在国会提供货币政策证词； 周三：中国1月进出口贸易数据、欧元区12月工业生産、美国1月联邦预算、美国圣路易 斯联储总裁布拉德发表演说； 周四：美国一周初请失业金人数、美国1月零售销售、韩国央行利率决议、美联储主席 叶伦在国会提供证词； 周五：中国1月CPI和PPI、德国第四季经季节调整的GDP初值、欧元区第四季GDP初值、 美国1月进口和出口价格及美国1月工业生産。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 102/10 1.6300 5 103/2 1.0900 2 103/1 0.6150 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)