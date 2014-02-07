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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 16:03 BJT

《汇市简讯》关注英镑兑美元在1.6360卖单，此前停止单被触发

0750GMT-

* 英镑兑美元有卖单挂在1.6360美元，此前1.6348上方停止单被触发

* 1.6348是周四高点。1.6380(周一英国制造业PMI公布前的低点)附近据称有更多卖单

* 支撑位在亚洲盘低点1.6311、期权到期价位1.6300和100日移动均线位置1.6258

* 0930GMT英国将发布12月工业/制造业生产和贸易数据，工业生产和制造业生产增幅预计均为0.6%

* 美国1月就业报告定于1330GMT出炉，非农就业岗位料增18.5万个。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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