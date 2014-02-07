《汇市简讯》关注英镑兑美元在1.6360卖单，此前停止单被触发

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
0750GMT-
* 英镑兑美元有卖单挂在1.6360美元，此前1.6348上方停止单被触发
* 1.6348是周四高点。1.6380(周一英国制造业PMI公布前的低点)附近据称有更多卖单
* 支撑位在亚洲盘低点1.6311、期权到期价位1.6300和100日移动均线位置1.6258
* 0930GMT英国将发布12月工业/制造业生产和贸易数据，工业生产和制造业生产增幅预计均为0.6%
* 美国1月就业报告定于1330GMT出炉，非农就业岗位料增18.5万个。(完) (编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。