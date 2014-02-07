金属期市：伦铜料写下年内最大单周涨幅，受助于经济增长期望

“今日铜价反弹，之前公布的美国就业数据非常好，经济复苏的迹象成为推升铜价的主要因素，”大华继显驻香港分析师Helen Lau说。

但她表示，主要消费国中国的工厂要到2月中旬才会陆续开工，且经济数据因一周之久的春节假期而扭曲，交易的重点可能仍然集中在欧美宏观经济环境方面。

“铜价可能震荡并陷于区间波动...现在逢低买入还为时过早，”她说。

0613 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.13%报每吨7,139美元。前一日触及10日高点7,210美元。

本周铜价可能上涨1%，今年迄今的涨幅为3%。

现货铜供应日益短缺，支撑LME现货价格较基准价格溢价CMCU0-3在周四攀升至每吨48.50美元，1月初时溢价为15美元左右，但仍低于1月中触及的19个月高点64.50美元。

上海期交所主力4月期铜 盘升0.29%报每吨51,030元人民币(8,400美元)。

其它金属方面，锌价表现出众，因预期亚洲需求改善且实货市场仍然供应短缺。

LME三个月期锌本周上涨1.7%报每吨2,006美元，现货价格本周跳涨，较基准价格溢价升至3美元，1月29日时为贴水15美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金