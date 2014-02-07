金属期市：伦铜料写下年内最大单周涨幅，受助于经济增长期望

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
“今日铜价反弹，之前公布的美国就业数据非常好，经济复苏的迹象成为推升铜价的主要因素，”大华继显驻香港分析师Helen Lau说。
但她表示，主要消费国中国的工厂要到2月中旬才会陆续开工，且经济数据因一周之久的春节假期而扭曲，交易的重点可能仍然集中在欧美宏观经济环境方面。
“铜价可能震荡并陷于区间波动...现在逢低买入还为时过早，”她说。
0613 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 微涨0.13%报每吨7,139美元。前一日触及10日高点7,210美元。
本周铜价可能上涨1%，今年迄今的涨幅为3%。
现货铜供应日益短缺，支撑LME现货价格较基准价格溢价CMCU0-3在周四攀升至每吨48.50美元，1月初时溢价为15美元左右，但仍低于1月中触及的19个月高点64.50美元。
上海期交所主力4月期铜 盘升0.29%报每吨51,030元人民币(8,400美元)。
其它金属方面，锌价表现出众，因预期亚洲需求改善且实货市场仍然供应短缺。
LME三个月期锌本周上涨1.7%报每吨2,006美元，现货价格本周跳涨，较基准价格溢价升至3美元，1月29日时为贴水15美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/郑茵 审校 许娜/高琦)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT