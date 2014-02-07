中国经济：推动国企上市和引入投资者，鼓励险资社保等参与重组--国资委

路透上海2月7日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会副主任黄淑和近日撰文指出，国资委将推进具备条件的国有企业改制上市，暂不具备上市条件的国有企业要引入各类投资者，鼓励具有资金、技术、管理优势的战略投资者以及社保基金、保险基金和股权投资基金等机构投资者参与国有企业改制重组。

刊登在《求是》杂志的该文章称，当前和今后一个时期，深化国有企业改革，重点是抓住两个关键环节，一是加快国有企业股权多元化改革，积极发展混合所有制经济；另一个是深化国有企业管理体制改革，健全完善现代企业制度。

发展混合所有制经济主要是加快推进国有企业特别是母公司层面的公司制、股份制改革，涉及四种形式：涉及国家安全的少数国企和国资投资运营公司，可以采用国有独资形式；涉及国民经济命脉的重要行业和关键领域的国有企业，可保持国有绝对控股；涉及支柱产业和高新技术产业等行业的重要国有企业，可保持国有相对控股。

另外，国有资本不需要控制并可以由社会资本控股的国有企业，可采取国有参股形式或者全部退出。大部分国有企业通过股权多元化的改革，逐步发展成为混合所有制企业，国有企业在发展混合所有制经济中将逐步降低国有股权的比例；大力支持各种非公资本特别是民营资本参与国有企业的股权多元化改革；

“在具体实施中，实行一企一策，分类进行研究，分类提出措施，不搞‘一刀切’；改革要统筹安排，系统推进，稳妥操作，强化公开透明和规范运作，防止国有资产流失。”文章强调。

在深化国企管理体制改革方面，未来国资委将继续推进规范董事会建设、探索建立职业经理人制度；合理确定并严格规范国企管理人员的薪酬水平、职务待遇和职务消费、业务消费；探索混合所有制企业员工持股办法。

黄淑和还表示，未来要抓紧研究组建或改组国有资本投资运营公司。国有资本投资公司以产业资本投资为主，着力培育产业竞争力。国有资本运营公司主要开展股权运营，改善国有资本的分布结构和质量效益，实现国有资本保值增值。

“我们正在抓紧研究制订推进这项改革的具体实施方案，按照整体规划、分类实施、稳妥推进的原则，在符合条件的中央企业开展试点，在试点基础上总结经验，逐步推进”他在文章中透露。