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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 16:19 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶跟随日股走势劲扬6.3%，但日圆持坚压制价格

“TOCOM期胶价格随股市一起上涨，周五股市涨了很多；但日圆很强劲，打压了胶价，”一曼谷的交易员说。

日本股市日经指数周五跳涨2.2%，进一步脱离本周稍早所及的四个月低点，对美国非农就业数据的乐观预期提振投资者人气。非农就业数据将在今日稍晚公布。

美元兑日圆 下滑约0.1%至102.03日圆。

上海期交所主力5月合约 下跌65元人民币，至每吨15,390元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)3月合约 最新报每公斤186.0美分，上涨4.8美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 石冠兰/艾茂林; 审校 蔡美珍/于春红)
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