《汇市简讯》欧元/英镑回落，受欧洲央行3月降息风险影响

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
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* 欧洲央行会议后的空头回补买盘，周四推动欧元/英镑升至0.8350英镑
* 0.8350是2014年迄今的新高，1月高点是0.8349
* 欧洲央行(ECB)进一步放宽货币政策的可能时间推到3月6日
* 欧元兑英镑的买单挂在0.8300和0.8280（周四低点）
* 英国将于0930GMT公布工业/制造业产出数据以及贸易收支报告，工业生产和制造业生产增幅预计均为0.6%
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 英镑兑美元周五下滑，此前英国公布的零售销售数据逊于预期，但本周仍势将创11月来最大周度升幅，受助于本周英国首相特蕾莎梅决定要求提前举行大选。