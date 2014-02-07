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市场报道 | 2014年 2月 7日 星期五 16:20 BJT

《汇市简讯》欧元/英镑回落，受欧洲央行3月降息风险影响

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* 欧洲央行会议后的空头回补买盘，周四推动欧元/英镑升至0.8350英镑

* 0.8350是2014年迄今的新高，1月高点是0.8349

* 欧洲央行(ECB)进一步放宽货币政策的可能时间推到3月6日

* 欧元兑英镑的买单挂在0.8300和0.8280（周四低点）

* 英国将于0930GMT公布工业/制造业产出数据以及贸易收支报告，工业生产和制造业生产增幅预计均为0.6%

(编译 高琦 审校 蔡美珍)
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