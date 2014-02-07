《中国债市每日综述》长假归来资金稳国债显强，下周关注逆回购到期影响

路透上海2月7日 - 中国银行间市场周五迎来春节长假后首个交易日，资金面整体较平稳，IRS稳中微升，现券方面因休假的交易员仍不少，交投依旧偏清淡，不过由于近期公布的中美经济数据不佳，加之新兴市场表现动荡，避险情绪令国债走势显强，中长期国债收益率小幅下行。

尽管资金面尚属平静，但因节前投放的大量逆回购将在下周集中到期，而央行能否进行接续操作，以及规模如何，都存在不确定性，导致今日七天期资金的需求十分旺盛，而央行下周公开市场究竟表明何种态度，也将对债市后续走向形成指引。

“还行吧，就国债还比较活跃，其他的一般，中长的(国债)下了3个点左右。下礼拜一和礼拜三逆回购到期比较多，市场也在提前准备，再观察观察吧，”上海一券商交易员称。

据路透测算，2月10日-2月14日当周，公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。

上海一银行交易员则谈到，中国最新的PMI数据显示经济增长动能乏力，而长假期间国际金融市场也较为动荡，基本面对债市更为有利一些，如果逆回购到期对资金面的冲击能安然渡过，现券还有走强的空间。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)此前联合公布，中国宏观经济先行指标--1月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为50.5，降至六个月低点，与路透调查中值一致。

农历新春期间全球金融市场马蹄杂沓，美国及中国经济显现动能不足的警讯，令主要股市一度大跌，其中日股单日挫跌4.2%创下七个月来单日最大百分比跌幅。主要货币如美元、澳元、日圆等货币亦明显波动。

剩余期限约6.70年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.39%，上日(1月30日)尾盘为4.4212%。

**资金需求减弱，回购利率全线下滑**

银行间市场周五质押式回购加权利率 多波动不大，惟七天期限品种需求较大，涨幅逾40个基点(bp)。交易员表示，春节后首个交易日各期限品种均成交不多，除七天期限资金供不应求，因下周公开市场逆回购到期量陡增施压。

“今天资金还可以，隔夜均衡，其他期限比较清淡，不少券商要借3天，因为周末他们不上班，”上海一银行交易员称，“七天资金涨的多些，出的机构也不多，下周(逆回购)到期量太大了”。

节前最后一周，央行公开市场继续“短平快”。周二选择以14天期而非21天期逆回购品种，平滑春节前后的流动性摆布；周四更是随着春节假期现金备付高峰的结束，引导机构通过市场途径解决资金需求。当周公开市场净投放750亿元人民币，连续两周净投放。

“看央行了，下周不续(逆回购)麻烦，可能还是会少量投放一点的，”上述交易员称，不过也会有节假日的现金漏损回流。

针对美联储QE再减对货币市场的影响，上海另一银行交易员称，“暂时影响还不明显，长期的影响肯定是有的，主要通过外汇占款来传导，若未来外汇占款减少，资金肯定会收紧。”

美国联邦储备理事会(FED/美联储)1月29日宣布每月购债规模进一步缩减100亿美元，坚持推行缩减量化宽松(QE)的计划，尽管近期新兴市场震荡。

中金所五年期国债期货主力合约1403 收报92.514元，较上日结算价涨0.266元，或0.29%。

北京时间16:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 4.2600 4.2719 -1.19

七天 5.4325 4.9887 +44.38

14天 5.6613 5.6280 +3.33

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.4100 2.3050 +310.50

七天 4.8000 0.0100 +479.00

14天 4.9000 1.5000 +340.00

回购定盘利率

其中:隔夜 4.3300 4.4400 -11.00

七天 5.4100 4.9800 +43.00

14天 5.6600 5.7300 -7.00

Shibor

其中:隔夜 4.2700 4.4350 -16.50

七天 5.4090 4.9830 +42.60

三个月 5.6000 5.6000 0.00

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