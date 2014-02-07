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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 16:48 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币创年内收盘新低，主要受节后客盘购汇驱动

* 人民币兑美元即期创年内收盘新低
    * 主要受春节后客盘购汇影响
    * 基本面未变，短线料难有大幅波动

 (更新收盘报价和评论)
    路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周五跟随中间价收跌，在春节假期后
首个交易日续创年内最低收位及盘中低位，不过交易人士认为这主要是节假日因素导致，与
新兴市场货币大跌关系不明显。
    
    交易员表示，今日走势主要受节后客盘购汇驱动，尽管近期部分新兴市场货币大跌，但
人民币基本面未变，短期内汇价出现大幅波动的可能性较小。
    
    “今天这样走可能是有一些客盘购汇，从以往经验看，每年假期后都会出现一波客盘购
汇行情。”一国有大行的交易员表示。
            
    一家城商行交易员亦表示，长假过后的季节性购汇是今天市场的主要力量，疑似干预的
大行购汇则没有出现。
    
    今天即期收于6.0634元，日内一度触及6.0646元的低位，成交量亦从上一交易日（1月3
0日）创出的年内低点35亿美元，回升至133.8亿美元。
    
    前述大行交易员并称，随着节后企业逐渐开工，过几天可能逐渐有一些企业结汇盘进来
，整体看人民币即期短线仍将维持相对均衡的走势。
    
    针对近期部分新兴市场货币兑美元大幅下跌，市场人士表示，由于市场相对分离，其对
境内人民币走势并无实质影响，主要还是在心理情绪方面。
   
    全球市场方面，美元周五小幅下滑，亚洲盘交投淡静，大多数投资者在静候美国非农就
业数据，寻找美国就业市场和整体经济的体质线索。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：        
 在岸市场人民币兑美元                      今日          上日     升贬
             即期成交价格                 6.0634        6.0600   -0.06%
                   中间价                 6.1089        6.1050   -0.06%
             成交额                      134亿美元                  
                                                                    
           日内相对于中间价最大波幅  0.78% (上限±1%)    日高     日低
                 日内波动幅度(pips)         35          6.0611   6.0646 
             2014年来即期升贬值幅度       -0.16%                        
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX         260                     
                                 S>                              
                                                                    
 离岸人民币市场,北京时间16:37              今日           上日      
              1年期NDF                   6.1152/92       6.113      
                      CNH即期            6.0308/31       6.024      
        
    中国外汇管理局周五公布初步数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差3,054亿元人
民币（折合498亿美元），资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差4,963亿元人民币。 
        
    春节期间新兴市场再起波澜，加上对全球经济成长的担忧，作为避险标的日圆，成为投
资者追捧的目标。日圆兑美元和欧元持续向近期所及的逾两个月高位迈进。日圆兑美元本周
初突破101水平至100.77，为去年11月21日来的高点。日圆兑欧元亦徘徊在去年11月以来高
点136.1附近。 
    
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外
汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) 

 (发稿 丁琦/李然；审校 林高丽)
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