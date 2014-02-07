更新版 1-中国汇市：人民币创年内收盘新低，主要受节后客盘购汇驱动

* 人民币兑美元即期创年内收盘新低 * 主要受春节后客盘购汇影响 * 基本面未变，短线料难有大幅波动 (更新收盘报价和评论) 路透上海2月7日 - 人民币兑美元即期 周五跟随中间价收跌，在春节假期后 首个交易日续创年内最低收位及盘中低位，不过交易人士认为这主要是节假日因素导致，与 新兴市场货币大跌关系不明显。 交易员表示，今日走势主要受节后客盘购汇驱动，尽管近期部分新兴市场货币大跌，但 人民币基本面未变，短期内汇价出现大幅波动的可能性较小。 “今天这样走可能是有一些客盘购汇，从以往经验看，每年假期后都会出现一波客盘购 汇行情。”一国有大行的交易员表示。 一家城商行交易员亦表示，长假过后的季节性购汇是今天市场的主要力量，疑似干预的 大行购汇则没有出现。 今天即期收于6.0634元，日内一度触及6.0646元的低位，成交量亦从上一交易日（1月3 0日）创出的年内低点35亿美元，回升至133.8亿美元。 前述大行交易员并称，随着节后企业逐渐开工，过几天可能逐渐有一些企业结汇盘进来 ，整体看人民币即期短线仍将维持相对均衡的走势。 针对近期部分新兴市场货币兑美元大幅下跌，市场人士表示，由于市场相对分离，其对 境内人民币走势并无实质影响，主要还是在心理情绪方面。 全球市场方面，美元周五小幅下滑，亚洲盘交投淡静，大多数投资者在静候美国非农就 业数据，寻找美国就业市场和整体经济的体质线索。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.0634 6.0600 -0.06% 中间价 6.1089 6.1050 -0.06% 成交额 134亿美元 日内相对于中间价最大波幅 0.78% (上限±1%) 日高 日低 日内波动幅度(pips) 35 6.0611 6.0646 2014年来即期升贬值幅度 -0.16% 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CFX 260 S> 离岸人民币市场,北京时间16:37 今日 上日 1年期NDF 6.1152/92 6.113 CNH即期 6.0308/31 6.024 中国外汇管理局周五公布初步数据显示，2013年四季度中国经常项目顺差3,054亿元人 民币（折合498亿美元），资本和金融项目（含净误差与遗漏）顺差4,963亿元人民币。 春节期间新兴市场再起波澜，加上对全球经济成长的担忧，作为避险标的日圆，成为投 资者追捧的目标。日圆兑美元和欧元持续向近期所及的逾两个月高位迈进。日圆兑美元本周 初突破101水平至100.77，为去年11月21日来的高点。日圆兑欧元亦徘徊在去年11月以来高 点136.1附近。 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性，并继续按照已公布的外 汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 丁琦/李然；审校 林高丽)