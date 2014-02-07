中国债市：13洛矿PPN001持有人要求提前还本付息，前所未见风险偏好降低

路透北京2月7日 - 中国国内信用债持有者对风险谨慎的迹象进一步显露。上海清算所最新公告显示，洛阳矿业集团所发行的非公开定向债务融资工具13洛矿PPN001的持有人，要求其提前还本付息，类似情况此前未见发生。

13洛矿PPN001发行额为5亿元人民币，期限三年，债券代码为031390255，正常应于2016年8月到期。广州农村商业银行和中银基金分别持有1亿和5,000万元。

广州农商行要求的兑付日早于中银基金，若其修正案获得通过，13洛矿PPN001将提前偿付退市。所有要求均是基于银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程。

广州农商行提出的对13洛矿PPN001未到期债务偿付安排的修订议案是，发行人洛阳矿业集团有限公司在修订议案表决通过后5个工作日内，无条件回购13洛矿PPN001，并支付相应利息。

其提出该议案的原因是，“发行人不拥有洛阳钼业的控制权，公司合并总资产、净资产、总收入、净利润有所减少，合并口径下偿债能力有所减弱...（先前相关议案）偿债保障措施及偿债增信方案对债券持有人的保护力度不够”。

中银基金提出的修改方案是，洛阳矿业集团于下次付息日(2014年8月12日)时，在偿付应付利息的同时对13洛矿PPN001以面值100元进行回购。

他们提出提前还本付息的原因是，前期发行人不再是洛阳钼业 控股股东后，纵然提出对13洛矿PPN001增信安排，但其认为该变更事项影响偿付能力。