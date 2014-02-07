中国金融：香港金管局称对大陆投资额度用罄，希望磋商上调

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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中国政府仍严格控制内地资本市场的外来投资，但已经允许更多外国央行、结算机构和涉足跨境人民币贸易结算的银行投资于中国债市。
在QFII推出11年后，QFII投资者也在去年获准可以买入银行间债券。在此以前，QFII投资者只能买入在交易所挂牌的债券，而这部分债券在整体中国债市上仅是沧海一粟。
对于追逐更高回报的全球投资者而言，中国国内市场的较高收益率很有吸引力。利用国内与境外巨大利差的套利资金流，近期也有增多迹象。
根据中国外汇管理局周五发布的初步数据，中国在2013年录得1,886亿美元的经常帐顺差，资本和金融项目顺差达到2,427亿美元。
中国正加速放宽步伐，允许更多外国投资者持有人民币资产。根据外管局的数据，截至1月27日，当局向合格境外机构投资者批准了34亿美元的新增投资额度。（完）
(编译 田建华/高琦 审校 蔡美珍)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选