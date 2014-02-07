中国金融：香港金管局称对大陆投资额度用罄，希望磋商上调

中国政府仍严格控制内地资本市场的外来投资，但已经允许更多外国央行、结算机构和涉足跨境人民币贸易结算的银行投资于中国债市。

在QFII推出11年后，QFII投资者也在去年获准可以买入银行间债券。在此以前，QFII投资者只能买入在交易所挂牌的债券，而这部分债券在整体中国债市上仅是沧海一粟。

对于追逐更高回报的全球投资者而言，中国国内市场的较高收益率很有吸引力。利用国内与境外巨大利差的套利资金流，近期也有增多迹象。

根据中国外汇管理局周五发布的初步数据，中国在2013年录得1,886亿美元的经常帐顺差，资本和金融项目顺差达到2,427亿美元。

中国正加速放宽步伐，允许更多外国投资者持有人民币资产。根据外管局的数据，截至1月27日，当局向合格境外机构投资者批准了34亿美元的新增投资额度。（完）