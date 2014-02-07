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亚洲 | 2014年 2月 7日 星期五 17:06 BJT

新兴汇市：菲律宾披索触及三周高点，多数新兴亚币周线上涨

周线来看，亚洲新兴货币多数将上涨，菲律宾披索涨势居前，根据汤森路透数据，披索兑美元上涨0.7%。

坡元兑美元 上涨0.7%，新加坡AAA债信评级吸引避险需求。

泰铢兑美元 本周上涨0.6%，2月2日大选虽无明确结果但仍和平落幕，引发了空头回补。

马币(林吉特)兑美元 上涨0.5%，交易商称，中长期投资大户回补空头部位。印度卢比兑美元 上涨0.5%。

印尼卢比兑美元 上涨0.4%，受较预期强劲的第四季成长数据提振。

亚洲 当日 今年以来 2013年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 102.03 102.13 +0.10 +3.19 105.28

坡元 1.2690 1.2683 -0.06 -0.46 1.2632

台币 30.406 30.429 +0.08 -1.50 29.950

韩元 1073.77 1079.00 +0.49 -1.71 1055.40

泰铢 32.77 32.82 +0.15 +0.27 32.86

菲律宾披索 44.95 45.18 +0.51 -1.22 44.40

印尼卢比 12155.00 12175.00 +0.16 +0.04 12160.00

印度卢比 62.40 62.37 -0.04 -0.95 61.80

马币 3.3290 3.3250 -0.12 -1.61 3.2755

人民币 6.0629 6.0600 -0.05 -0.15 6.0539

(完)

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