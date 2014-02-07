新兴汇市：菲律宾披索触及三周高点，多数新兴亚币周线上涨

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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周线来看，亚洲新兴货币多数将上涨，菲律宾披索涨势居前，根据汤森路透数据，披索兑美元上涨0.7%。
坡元兑美元 上涨0.7%，新加坡AAA债信评级吸引避险需求。
泰铢兑美元 本周上涨0.6%，2月2日大选虽无明确结果但仍和平落幕，引发了空头回补。
马币(林吉特)兑美元 上涨0.5%，交易商称，中长期投资大户回补空头部位。印度卢比兑美元 上涨0.5%。
印尼卢比兑美元 上涨0.4%，受较预期强劲的第四季成长数据提振。
亚洲 当日 今年以来 2013年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 102.03 102.13 +0.10 +3.19 105.28
坡元 1.2690 1.2683 -0.06 -0.46 1.2632
台币 30.406 30.429 +0.08 -1.50 29.950
韩元 1073.77 1079.00 +0.49 -1.71 1055.40
泰铢 32.77 32.82 +0.15 +0.27 32.86
菲律宾披索 44.95 45.18 +0.51 -1.22 44.40
印尼卢比 12155.00 12175.00 +0.16 +0.04 12160.00
印度卢比 62.40 62.37 -0.04 -0.95 61.80
马币 3.3290 3.3250 -0.12 -1.61 3.2755
人民币 6.0629 6.0600 -0.05 -0.15 6.0539
(完)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选