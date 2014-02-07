路透调查：日本12月经常帐料创最大赤字记录，核心机械订单或降

调查显示，被视作资本支出领先指标的核心订单可能较上年同期上升17.6%。

内阁府将于2月11日2350GMT公布这一数据。

“企业的资本支出看来随着经济升温在温和复苏，机器订单也保持着增长势头，”Mitsubishi UFJ Research & Consulting分析师表示。

周四将公布1月批发(趸售)物价，预计该数据增长2.4%。若果真如此，则为12月升高2.5%后连续第10个月上涨。

日本央行的政策制定高层表示，准备好进一步加大货币刺激力度，来保卫通胀目标，部分新兴国家货币大幅下跌已影响到日本的金融市场。