路透调查：日本12月经常帐料创最大赤字记录，核心机械订单或降

标题新闻：台湾阳明海运暂停至伊朗的集装箱航线，为取消制裁后首家放弃该航线的外国船运公司
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调查显示，被视作资本支出领先指标的核心订单可能较上年同期上升17.6%。
内阁府将于2月11日2350GMT公布这一数据。
“企业的资本支出看来随着经济升温在温和复苏，机器订单也保持着增长势头，”Mitsubishi UFJ Research & Consulting分析师表示。
周四将公布1月批发(趸售)物价，预计该数据增长2.4%。若果真如此，则为12月升高2.5%后连续第10个月上涨。
日本央行的政策制定高层表示，准备好进一步加大货币刺激力度，来保卫通胀目标，部分新兴国家货币大幅下跌已影响到日本的金融市场。
分析师表示，新兴经济体近期动荡局势若进一步恶化将对经济造成风险，因其透过股价和企业利润的暴跌打压企业信心，而这将影响企业的支出计划。(完) (编译 隋芬/王冠中/许娜/石冠兰 审校 于春红/艾茂林)
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选