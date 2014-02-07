路透伦敦2月6日 - 以下为IRONFX GLOBAL分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测：

欧元/美元：昨日劲扬，之前欧洲央行总裁德拉吉并未给出未来几个月进一步放宽政策的信号。本轮涨势止步于1.3618美元阻力位(200时间单位移动均线)。但仍然存在高点下移的可能，只有升破1.3735阻力位，才表明始于12月27日的这次跌势宣告结束。预计该货币对在非农就业数据出炉前仍将维持在当前水平。若数据较好，则证实高点确实下移，欧元/美元可能跌破1.3555，再度下看1.3480支撑位。另一方面，若数据意外不佳，可能再起一波涨势挑战1.3700。

英镑/美元：未能突破1.6260美元强阻力位，在该阻力位和1.6335支撑位之间转入整理。今天出炉的英国工业生产数据可能提供激励，促使英镑升穿1.6335美元阻力位。尽管如此，只要该货币对高点和低点均在下降通道内下移，且50时间单位移动均线仍在200时间单位移动均线下方，短期走势仍然向下。因此，我认为今日若出线任何上涨，都是修正行情。日线图上两个铁鎚型态(hammer)的蜡烛线图也支持这一看法。

欧元/日圆：也因为德拉吉的讲话而上扬，并回到下行通道内。只要141.25日圆高点难以突破，短期趋势依然为下行。MACD线实线已经在虚线上方且由负转正，证实近期动能向好。预计进一步上涨都将受限于200时间单位移动均线附近以及下降通道的上端。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3564 1.3588 -0.18 -1.32 1.3745

美元/日圆 101.97 102.08 -0.11 -3.16 105.30

欧元/日圆 138.32 138.75 -0.31 -4.36 144.63

美元/瑞郎 0.9011 0.9009 +0.02 +0.93 0.8928

英镑/美元 1.6338 1.6320 +0.11 -1.32 1.6556

美元/加元 1.1061 1.1068 -0.06 +4.15 1.0620

澳元/美元 0.8947 0.8954 -0.08 +0.38 0.8913

新西兰元/美元 0.8234 0.8244 -0.12 +0.34 0.8206

欧元/瑞郎 1.2223 1.2244 -0.17 -0.39 1.2271

欧元/英镑 0.8299 0.8326 -0.32 +0.02 0.8297

欧元/瑞典克朗 8.8430 8.8380 +0.06 -0.05 8.8474

美元/挪威克朗 6.2241 6.2125 +0.19 +2.60 6.0663

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)