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货币新闻 | 2014年 2月 7日 星期五 17:07 BJT

表格：LME金属库存最新变化--2月7日

路透伦敦2月7日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存             变动
    铜           308,025           -1,225
    锡             8,940             持平
    铅           206,425             -500
    锌           828,575           -5,150
    铝         5,384,950           -7,850
    镍           266,688             +696
    铝合金        55,180              -20
    NASAAC        79,760             -140
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据<0#LME-STOCKS>

 品种  库存数据      库存分布                   品种    库存数据      库存分布
 铜    MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>         铅      MPB-STOCKS  <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝    MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>         锡      MSN-STOCKS  <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌    MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>         铝合金  MAA-STOCKS  <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍    MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>         NASAA   MNA-STOCKS  <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 王冠中; 审校 郑茵)
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