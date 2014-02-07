欧洲政治：德国宪法法院决定将OMT计划争议案提交欧洲法院

南非汇市：兰特持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期升势止步
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透德国卡尔斯鲁厄2月7日 - 德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。
欧洲央行总裁在2012年9月欧洲主权债务危机最为肆虐的时候，宣布直接货币交易(OMT)计划，该计划被广泛认为平稳欧元有功。
德国宪法法院称，法院认为“有重大理由认为此计划超越欧洲央行货币政策权限，因此侵害成员国权力，且此计划违反了不能为预算进行货币融资的禁令。”
不过德国法院在声明中称，法院“也考虑到，若严格解读OMT决议”，有可能合乎法律。
德国宪法法院称，将在3月18日裁决欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的合法性。(完)
(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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