欧洲政治：德国宪法法院决定将OMT计划争议案提交欧洲法院

路透德国卡尔斯鲁厄2月7日 - 德国宪法法院周五表示，已经决定将对欧洲央行(ECB)“无限制债券购买计划”的诉讼提交给欧洲法院。

欧洲央行总裁在2012年9月欧洲主权债务危机最为肆虐的时候，宣布直接货币交易(OMT)计划，该计划被广泛认为平稳欧元有功。

德国宪法法院称，法院认为“有重大理由认为此计划超越欧洲央行货币政策权限，因此侵害成员国权力，且此计划违反了不能为预算进行货币融资的禁令。”

不过德国法院在声明中称，法院“也考虑到，若严格解读OMT决议”，有可能合乎法律。

德国宪法法院称，将在3月18日裁决欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的合法性。(完)