台股业绩：台积电1月合并营收514.3亿台币，年增率8.4%

背景资料：中国QFII投资额度获批概况

路透上海4月28日 - 中国国家外汇管理局最新数据显示, 截至4月26日，已有281家QFII(合格境外机构投资者)合计获批907.64亿美元的投资额度，较上月增加5亿美元。 4月海通证券旗下的海外投行子公司--海通银行首次获批增加5亿美元QFII额度。 继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年净增122.58亿美元，2014年和2015年的净增额分别为172.22亿美元和141.45亿美元，2016年净增62.41亿美元。 以下为各家机构获得的QFII额度（亿美元）: 序号 QFII中文名称 批准日期 投资额度 1 瑞士银行 2016.11.28 21.90 2 瑞银环球资产管理（新加坡）有限公 2014.08.26 7.50 司 3 瑞银环球资产管理（香港）有限公司 20