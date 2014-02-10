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货币新闻 | 2014年 2月 10日 星期一 13:52 BJT

台股业绩：台积电1月合并营收514.3亿台币，年增率8.4%

路透台北2月10日 - 全球晶圆代工龙头--台积电 周一公布，1月合并营收为514.3亿台币，较上年同期增8.4%，较上月则成长3.5%。

台积电此前表示，预估第一季合并营收1,360-1,380亿台币，较前季的1,458.1亿衰退5.4-6.7%。

该股今日收低0.96%，报103台币；大盘加权股价指数 微幅收高0.05%。

台积电最近三个月营收表现如下:

营收(亿台币) 较上月增减(%) 较上年同期增减(%)

2014年 1月 514.3 +3.5 +8.4

2013年12月 496.8 +12.1 +33.7

2013年11月 443.3 -14.4 +0.1(完)

参考相关细节，可点选台积电网站，网址为(here)

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台股业绩，请点选 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
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