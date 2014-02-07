中国债市：IRS窄幅波动中变化有限，马年开年情势仍需看央行脸色

金属期市：工业金属普跌，期铜连跌第三周
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
路透北京2月7日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五窄幅波动中变化有限。市场人士表示，假日期间海外市场波澜壮阔，今日七天回购定盘利率走高，下周情势仍需看央行脸色，多空因素拉扯中，IRS全天变化不大。
“IRS先下后上又下，收盘跟节前差不多，低也就是一点点，”北京一国有银行交易员称，“开盘反映了放假期间国内外的一些消息，然后大家又担心下周央行的态度了，有分歧。”
他进一步指出，央行态度及随此而动的资金面仍是IRS走势的决定性因素，未明朗之前，或在不大区间内震荡。
农历新春期间全球金融市场马蹄杂沓，美国及中国经济显现动能不足的警讯，令主要股市一度大跌，其中日股单日挫跌4.2%创下七个月来单日最大百分比跌幅。主要货币如美元、澳元、日圆等货币亦明显波动。
据路透统计，2月10日-2月14日当周，公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 4.8133/4.9213 4.7897/4.8700 4.8423/4.9163 4.8843/4.9700 4.9045/5.1378
上日 4.8125/4.9150 4.7834/4.8575 4.8400/4.9150 4.8817/4.9650 4.8771/5.1371
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变动 +0.0008/+0.0063 +0.0063/+0.0125 +0.0023/+0.0013 +0.0026/+0.0050 +0.0274/+0.0007
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完) (发稿 曹巍浩；审校 林高丽)
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。
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路透4月21日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 255 5 269.5 2 * 5月 254.5 82 260.7 35 * 6月 228.5 76 225.6 26 * 7月 221.6 285 219.1 44 * 8月 218.4 682 216 243 * 9月 216 5,607 213 1,929 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT