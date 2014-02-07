中国债市：IRS窄幅波动中变化有限，马年开年情势仍需看央行脸色

路透北京2月7日 - 中国人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周五窄幅波动中变化有限。市场人士表示，假日期间海外市场波澜壮阔，今日七天回购定盘利率走高，下周情势仍需看央行脸色，多空因素拉扯中，IRS全天变化不大。

“IRS先下后上又下，收盘跟节前差不多，低也就是一点点，”北京一国有银行交易员称，“开盘反映了放假期间国内外的一些消息，然后大家又担心下周央行的态度了，有分歧。”

他进一步指出，央行态度及随此而动的资金面仍是IRS走势的决定性因素，未明朗之前，或在不大区间内震荡。

农历新春期间全球金融市场马蹄杂沓，美国及中国经济显现动能不足的警讯，令主要股市一度大跌，其中日股单日挫跌4.2%创下七个月来单日最大百分比跌幅。主要货币如美元、澳元、日圆等货币亦明显波动。

据路透统计，2月10日-2月14日当周，公开市场将有合计4,500亿元逆回购到期。今年中国春节假期为1月31日至2月6日，金融市场均休市。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.8133/4.9213 4.7897/4.8700 4.8423/4.9163 4.8843/4.9700 4.9045/5.1378

上日 4.8125/4.9150 4.7834/4.8575 4.8400/4.9150 4.8817/4.9650 4.8771/5.1371

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变动 +0.0008/+0.0063 +0.0063/+0.0125 +0.0023/+0.0013 +0.0026/+0.0050 +0.0274/+0.0007

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。